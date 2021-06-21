Нейросеть спрогнозировала итоговую позицию сборной России на Евро-2020

Искусственный интеллект сделал прогноз наиболее вероятного результата для сборной России в чемпионате Европы по футболу 2020 году. Согласно выводам компьютера, национальная команда сможет дойти до четвертьфинала турнира. Свое заключение искусственный интеллект сделал, проанализировав данные о результатах матчей квалификации состязания и игр самого чемпионата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей производителя сервисных роботов в Европе - компании «Промобот»

«Согласно прогнозу, Россия выиграет последний матч группового этапа против Дании 21 июня и выйдет в ⅛ финала со второго места в группе. В первом раунде плей-офф россияне будут сильнее сборной Уэльса, а в ¼ финала встретятся с командой Нидерландов», - уверены в компании.

Согласно прогнозам нейросети, обыграть соперника в этом матче сборная России будет не под силу, и в полуфинал попадет команда из Нидерландов.

Для прогноза использовались «мультиклассовые классификаторы», которые работают на основе разных нейронных сетей, включая GPT-3, Bidirectional Encoder Representations from Transformers и Text-to-Text Transfer Transformer.

При помощи алгоритмов классического машинного обучения были проанализированы десятки тысяч записей, чей общий объем составил порядка 10 гигабайт. Компьютер принял во внимание протоколы матчей, составы, травмы игроков и места проведения игр с пяти последних европейских футбольных турниров, в которых принимала участие национальная команда России.