В Москве грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в подземный переход
На Садовом кольце грузовой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в подземный переход.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
На Садовом кольце в Москве грузовик выехал на встречную полосу и врезался в ограждение пешеходного подземного перехода. Машина снесла рекламный щит, который оказался на пути. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
«Предварительно водителю грузового автомобиля стало плохо за рулем. Подробности произошедшего выясняются», - сообщает Telegram-канал Дептранса.
Ранее во Владивостоке небольшой грузовик при спуске с горы «сложил в гармошку» сразу пять припаркованных у забора автомобилей, случайно задев первый. Инцидент произошел при попытке водителя грузовика увернуться от встречного автомобиля.