В Москве грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в подземный переход

На Садовом кольце в Москве грузовик выехал на встречную полосу и врезался в ограждение пешеходного подземного перехода. Машина снесла рекламный щит, который оказался на пути. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

«Предварительно водителю грузового автомобиля стало плохо за рулем. Подробности произошедшего выясняются», - сообщает Telegram-канал Дептранса.

Ранее во Владивостоке небольшой грузовик при спуске с горы «сложил в гармошку» сразу пять припаркованных у забора автомобилей, случайно задев первый. Инцидент произошел при попытке водителя грузовика увернуться от встречного автомобиля.