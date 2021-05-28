Грузовик протаранил пять автомобилей во Владивостоке

Пользователь из Владивостока выложил курьезное видео, на котором запечатлено не совсем обычное ДТП. Небольшой грузовик на улице Прапорщика Комарова, 45, спускаясь с верхней точки дороги, которая проходит под уклоном, наехал колесами за ограждение, чтобы увернуться от столкновения с поднимающимся наверх встречным автомобилем.

Уйти от удара с легковой машиной ему удалось, однако сам грузовик при этом резко подскочил, опускаясь с возвышения, и его отрекошетило влево, где у забора стоял ряд припаркованных автомобилей. Налетев на первый из них, произошел «эффект домино», когда последующие четыре начали складываться за ним гармошкой.

Как прокомментировал произошедшее выложивший ролик с камеры наблюдения в Facebook: «Один спешил, второй не подумал».