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Грузовик протаранил пять автомобилей во Владивостоке

Валентина Пескова
10:52 28.05.2021
Небольшой грузовик во Владивостоке при спуске с горы сложил в гармошку сразу пять припаркованных у забора автомобилей, случайно задев первый.
© Видео: Артём Самсонов, Facebook © Фото: Артём Самсонов, Facebook
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Пользователь из Владивостока выложил курьезное видео, на котором запечатлено не совсем обычное ДТП. Небольшой грузовик на улице Прапорщика Комарова, 45, спускаясь с верхней точки дороги, которая проходит под уклоном, наехал колесами за ограждение, чтобы увернуться от столкновения с поднимающимся наверх встречным автомобилем.

Уйти от удара с легковой машиной ему удалось, однако сам грузовик при этом резко подскочил, опускаясь с возвышения, и его отрекошетило влево, где у забора стоял ряд припаркованных автомобилей. Налетев на первый из них, произошел «эффект домино», когда последующие четыре начали складываться за ним гармошкой.

Как прокомментировал произошедшее выложивший ролик с камеры наблюдения в Facebook: «Один спешил, второй не подумал».

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