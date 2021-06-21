В ожидании противостояния: футбольные болельщики в Копенгагене готовятся в матчу Россия - Дания

В преддверии матча Евро-2020 Россия - Дания болельщики обоих сборных вышли на улицы Копенгагена, чтобы провести гулянья в честь предстоящего матча. Со всех сторон доносятся кричалки, столики в барах города заняли люди в футболках команд.

«Датчане на самом деле принимают классно, очень добрый народ. Но не хватает нашего русского запала, русской энергетики. И мы с друзьями будем обязательно делать все, чтобы Россия победила!» - рассказала болельщица из Москвы Валентина Чоботько.

Ранее народный артист РФ Игорь Бутман, комментируя возможный исход игры, в беседе со «Звездой» заявил, что верит в победу российской команды. Он добавил, что ему понравился и настрой футболистов, и результат матча второго тура группового этапа, где Россия обыграла Финляндию.