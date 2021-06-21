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Космическое недомогание: астронавты на МКС пожаловались на головную боль

Светлана Иванова
17:40 21.06.2021
Специалисты НАСА связывают случаи недомогания экипажа с повышенным содержанием углекислого газа на борту станции. Российские ученые предлагают другое объяснение: влияние невесомости, которое приводит к приливу крови к голове, а также вдыхание во сне выдыхаемого воздуха с повышенным содержанием углекислого газа.
Космическое недомогание: астронавты на МКС пожаловались на головную боль
© Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Астронавты на борту Международной космической станции (МКС) пожаловались на головную боль. Американские и российские ученые  разошлись во взглядах, что стало причиной их возникновения. По мнению специалистов НАСА, случаи головной боли могут возникать у экипажа МКС из-за повышенного содержания углекислого газа на борту станции, однако российские коллеги придерживаются иной позиции, сообщает РИА Новости.

НАСА на протяжении 20 лет проводит исследования уровня углекислого газа (СО2) на борту космической станции и отслеживает изменение его уровня на состояние самочувствия экипажа. Лимит содержания СО2 в атмосфере МКС в американском сегменте последовательно снижали до 4,5, до 4, до 3,2-3,3, сейчас этот показатель находится на уровне менее 3 миллиметров ртутного столба, хотя некоторые астронавты продолжают жаловаться на головную боль.

Эпизоды приступов недомогания замечены в двух случаях: когда астронавты работали в ограниченном пространстве с недостаточным количеством воздуха и когда экипаж находился в одном месте.

Специалисты НАСА считают, что из-за повышения концентрации CO2 у космонавтов ухудшается качество сна, повышается раздражительность и утомляемость, головная боль, снижается работоспособность.

В свою очередь специалисты Роскосмоса указывают, что в большинстве случаев российские и иностранные космонавты не жаловались на головную боль при среднем содержании СО2 в атмосфере станций примерно 6 миллиметров ртутного столба.

По мнению российских ученых, возможными причинами головной боли у американских астронавтов являются влияние невесомости, которое приводит к приливу крови к голове, а также то, что во сне астронавты вдыхают выдыхаемый воздух с повышенным содержанием углекислого газа.

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