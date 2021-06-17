Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Спутник Лайт» поступит в оборот через полторы недели

Иван Линдеманн
22:57 17.06.2021
«Спутник Лайт» формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки, создавая гуморальный и клеточный иммунитет к вирусу.
«Спутник Лайт» поступит в оборот через полторы недели
© Фото: Saman Abesiriwardana, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Вакцина «Спутник Лайт» попадет в оборот уже через полторы недели. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам главы ведомства, данный препарат будет использоваться в том числе для ревакцинации – повторной прививки на фоне снижения титров антител. Сейчас ведомство готовит список рекомендаций для людей, желающих привиться повторно, передает РИА Новости.

«Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина, по сути представляющая собой первый препарат «Спутника». Она формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки, создавая гуморальный и клеточный иммунитет к вирусу.

Ранее Михаил Мурашко рассказал о возрастном распределении среди заболевших коронавирусом. За последнее время число заболевших граждан старшей возрастной группы стало ниже, однако заболеваемость среди молодых людей в возрасте 30-40 лет увеличилось на 40%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.