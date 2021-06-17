«Спутник Лайт» поступит в оборот через полторы недели

Вакцина «Спутник Лайт» попадет в оборот уже через полторы недели. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По словам главы ведомства, данный препарат будет использоваться в том числе для ревакцинации – повторной прививки на фоне снижения титров антител. Сейчас ведомство готовит список рекомендаций для людей, желающих привиться повторно, передает РИА Новости.

«Спутник Лайт» - однокомпонентная вакцина, по сути представляющая собой первый препарат «Спутника». Она формирует иммунный ответ на 28-й день после прививки, создавая гуморальный и клеточный иммунитет к вирусу.

Ранее Михаил Мурашко рассказал о возрастном распределении среди заболевших коронавирусом. За последнее время число заболевших граждан старшей возрастной группы стало ниже, однако заболеваемость среди молодых людей в возрасте 30-40 лет увеличилось на 40%.