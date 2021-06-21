Лавров прочитал стихотворение Симонова в рамках акции к 80-й годовщине начала Войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе международной акции, приуроченной в 80- годовщине начала Великой Отечественной войны, прочитал стихотворение «Тот самый длинный день в году» Константина Симонова. Видео выступления опубликовано на YouTube-канале российского МИД.

«В рамках инициативы министров иностранных дел стран-участниц СНГ Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров читает стихотворение К.М.Симонова "Тот самый длинный день в году" по случаю 80-ой годовщины начала Великой Отечественной войны, Москва, 21 июня 2021 года», - говорится в описании видео.

Ранее Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид указал на важность налаживания прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском. Глава МИД РФ подчеркнул, что единственным способом разрешить конфликт является соблюдение минских договоренностей.