Лавров указал генсеку ОБСЕ на важность прямого диалога между Киевом, Луганском и Донецком

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид указал на важность налаживания прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском. Глава МИД РФ подчеркнул, что единственным способом разрешить конфликт является соблюдение минских договоренностей.

«Мы обсудили перспективу урегулирования внутриукраинского конфликта достаточно подробно. Конфликт может быть урегулирован исключительно на основе полного и последовательного выполнения минского комплекса мер. Ему нет альтернативы... Мы вновь заострили важность содействия со стороны ОБСЕ налаживанию прямого диалога сторон конфликта - Киева, Донецка и Луганска - в контактной группе. От этого пока украинские власти пытаются увильнуть», - заявил Лавров.

Ранее, 17 июня, Сергей Лавров встретился со своим британским коллегой Домиником Раабом. Стороны обсудили несколько наиболее важных вопросов, включая и украинский конфликт.