В Индии йогу сочли щитом против коронавируса

Йогу является щитов против коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе открытия Международного дня йоги. Видеозапись выступления политика опубликована на Youtube-канале AFP. Как уточнил индийский премьер, медики страны используют практики для того, чтобы укрепить собственные силы, а также рекомендуют пациентам после болезни применять йогу как способ ускорения восстановления.

«Когда я говорю с воинами на передовой — с врачами, они говорят мне, что в борьбе с коронавирусом используют йогу в качестве щита. Врачи укрепляют себя при помощи йоги, а также используют ее, чтобы помочь пациентам», - сказал Моди.

Международный день йоги с 2015 года отмечается 21 июня ежегодно 21 июня. Праздник был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 после соответствующего обращения Моди в организацию.

На протяжении пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции, министерство йоги и аюрведы Индии призывало практиковать йогу и использовать фитопрепараты в качестве мер профилактики и лечения против COVID-19, уточняет агентство.

По последним данным, в Индии количество инфицированных коронавирусом достигло 30 миллионам. Также был выявлен новый штамм COVID-19, появившийся в результате мутаций варианта «Дельта».