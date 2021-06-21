У коронавируса обнаружили способность менять клетки крови

Ученые выявили у коронавируса способность изменять клетки крови. К такому выводу пришли сотрудники Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии, проведя соответствующее исследование.

В ходе научной работы, чьи выводы опубликованы в научном издании Biophysical Journal, медики отследили состояние более четырех миллионов клеток крови у зараженных коронавирусной инфекцией и сравнили эти показатели с данными здоровых людей, а также выздоровевших после инфицирования.

Выяснилось, что вирус обладает способностью непосредственно менять структуру клеток крови, воздействуя в том числе на лимфоциты, моноциты, нейтрофилы и эритроциты.

«Мы обнаружили значительные изменения в жесткости лимфоцитов, размере моноцитов, размере и деформируемости нейтрофилов и эритроцитов», - говорится в статье.

Обнаруженные структурные изменения в крови могут приводить к недостатку кислорода и повышению риска развития окклюзии сосудов и эмболии легких.

При этом немецкие ученые пришли к выводу, что в некоторых случаях кровь восстановилась до нормальных значений после госпитализации, а в некоторых – структурные изменения сохранялись в течение нескольких месяцев после выписки из больницы.