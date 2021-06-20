Обязательная вакцинация и бесковидные рестораны: как Москва борется с новой волной COVID-19

В Московской области, в больнице города Одинцово врачи ведут борьбу за жизнь пациента. От вируса уже не застрахует ни молодость, ни здоровый образ жизни. А это уже Москва, резервный ковидный госпиталь на ВДНХ. Как и в области - у большинства заболевших так называемая "дельта" - индийский штамм COVID-19 - более агрессивный. На медицинском посту находятся списки пациентов, по ним можно отследить возрастную картину пандемии – на больничных койках и студенты и пенсионеры. Количество заболевших растет с каждым днем. И если сейчас еще можно увидеть где-то свободную койку, то скоро мест может совсем не остаться, даже в резервных госпиталях.

Как сообщил на этой неделе главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, из тридцати двух тысяч пациентов, только двое попали к ним после вакцинации, и оба – не в тяжелой форме. Привитые люди, если и заражаются COVID-19, то переносят болезнь легче.

В Москве побит абсолютный рекорд по количеству заболевших – более девяти тысяч случаев в сутки. Таких показателей не было даже на декабрьских пиках и за всю пандемию. Поток пациентов в больницах – огромный. Врачи и медсестры круглые сутки, спасают людей и даже свой профессиональный праздник встречают на дежурстве. Всех, кто стоит на страже здоровья с Днем медицинского работника сегодня поздравил Владимир Путин.

«Для нас, для всех граждан, это, прежде всего, возможность сказать самые теплые, сердечные слова всем, кто посвятил себя великой благородной миссии – лечить людей, защищать самое ценное – жизнь и здоровье человека. Борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно, круглосуточно. Ее ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и “красных зонах” больниц, выезжает на экстренные вызовы в составе экипажей скорой помощи. Сейчас наша общая задача – сконцентрировать все усилия, все ресурсы, чтобы защитить граждан от коронавируса и его последствий. В первую очередь – необходимо наращивать темпы вакцинации», – сказал Путин.

Из-за роста числа больных, власти столичного региона вынуждены ужесточать ограничения: поставлены на паузу все концертные и спортивные площадки, закрыты фуд-корты, детские игровые комнаты, танцполы и фан-зоны матчей Евро 2020, отменен бал выпускников в Кремлевском дворце.

«Ситуация в Москве, касающаяся распространения заболеваемости ковидом, стремительно ухудшается. Мы сталкиваемся, скорее всего, с новыми штаммами, более агрессивными и быстро распространяемыми. Поэтому нужно понимать, что ситуация у нас сегодня просто другая. И она требует других решений», – заявил мэр Москвы Собянин.

Не отстают в плане введения ковидных ограничений и регионы. В Иркутской области обязали перевести на дистанционку беременных женщин. В Башкирии запретили не привитым жителям доступ в учреждения культуры и спорта. Но главным оружием в борьбе с коварным вирусом по прежнему остается прививка.

«Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране крайне непростая. Число заболевших ковидом растет, причем темпы заражения в последнее время очень высокие. Эксперты говорят о появлении новых штаммов, которые не просто стремительно распространяются, но и приводят к серьезным осложнениям. Это угроза здоровью людей и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения», – подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава Минздрава сообщил об увеличившейся нагрузке на палаты реанимации, но заверил что резервных коек по стране достаточно.

В столичном регионе объявлена обязательная вакцинация сотрудников сфер торговли и общепита, образования и здравоохранения, салонов красоты и фитнес-клубов, музеев и кинотеатров, а также общественного транспорта. В ближайшие несколько недель получить первый компонент вакцины должны не меньше 60 процентов сотрудников предприятий и организаций. До 15 июля необходимо привиться первым компонентом, до 15 августа - вторым.

Московские рестораторы, чтобы избежать убытков обратились к властям с предложением создать зоны свободные от ковида. На первом этапе в эксперименте примут участие два десятка заведений. Бесковидные зоны действуют только в ресторанах и барах, соблюдающих санитарные правила. Нет никаких ковидных ограничений, в том числе и ночью, – работать можно. Главное условие – должны быть привиты все сотрудники и пускать можно только вакцинированных посетителей. Эксперимент будет идти десять дней, и в случае успеха может быть продлен.

В Подмосковье водители такси, не прошедшие вакцинацию, не будут допускаться на линию. Их отключат от заказов после 15 июля. ГИБДД на блокпостах начнет проверку COVID-паспортов у таксистов. Крупные таксопарки с пониманием отнеслись к новому требованию.

Принимаемые властями меры и пугающие сводки из госпиталей уже подействовали на сознание граждан. В Петербурге десятки людей выстроились в очередь на вакцинацию. В столице меняются правила оказания медицинской помощи. Теперь проводить плановую госпитализацию будут лишь тем, кто поставил прививку или имеет к ней противопоказания. В след за Москвой прививки теперь необходимы представителям контактных профессий на Сахалине, Кузбасе и Туле, а в Ленинградской области до 1 сентября вакцинировать должны 80 процентов сотрудников. Результат не заставил себя ждать: темпы вакцинации по стране за неделю выросли на 5 процентов, а в столице на треть.

Несмотря на неутешительную статистику, некоторые россияне до сих пор предпочитают считать, что их коронавирус не коснется, и продолжают каждый день подвергать свою жизнь неоправданному риску. Это подтверждают те же регулярные рейды по соблюдению масочного режима. Врачи, власти, ученые, эксперты – все в один голос повторяют, как мантру: нужно вакцинироваться. Тем более, что сделать это сейчас проще простого. В Москве, например, есть даже круглосуточные пункты вакцинации.