В центре «Вектор» сообщили о возможности неограниченной ревакцинации препаратом «ЭпиВакКорона»

Состав вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» позволяет использовать ее для ревакцинации неограниченное число раз. Об этом заявили в пресс-службе центра «Вектор», в стенах которого и был создан препарат.

«Состав вакцины "ЭпиВакКорона" создает возможность ее использования для ревакцинации - без ограничения по их числу. Такая ревакцинация является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты», - говорится в сообщении.

Ранее специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ревакцинация препаратом «Спутник V», вероятно, будет невозможна. В случае с повторным введением этой вакцины через несколько лет ее компоненты могут разрушаться сохраняющимися в организме антителами.