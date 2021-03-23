В Роспотребнадзоре оценили возможность ревакцинации «Спутником V»

Ревакцинация от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», вероятно, будет невозможна. Об этом рассказала врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам специалиста, препарат содержит аденовирусы, к которым при вакцинации вырабатываются антитела, поэтому в случае с повторным введением «Спутника V» через несколько лет, что предполагает ревакцинация, его компоненты могут разрушаться сохраняющимися в организме антителами.

«Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например, через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме», - пояснила врач в эфире YouTube-шоу Владимира Соловьева «Соловьев LIVE».

Инфекционист указала, что ревакцинация будет возможна другими российскими препаратами от коронавируса: «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

При этом Пшеничная отметила высокую эффективность «Спутника V». Врач добавила, что препарат дает высокий подъем антител, который, предположительно, будет сохраняться на достаточно длительный срок.

«Спутник V» является первой в мире вакциной против COVID-19. Зарегистрированный в России в августе прошлого года препарат был создан НИИ имени Гамалеи при участии Минобороны РФ.