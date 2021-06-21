Представитель МакSим сообщил о состоянии певицы

Певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, изменений в ее состоянии не наблюдается. Об этом сообщил представитель артистки.

«На данный момент никаких изменений в состоянии нет», - сообщила представитель агентству РИА Новости.

Ранее PR-менеджер певицы MакSим Яна Богушевская в беседе со «Звездой» рассказала о состоянии артистки. Врачи ввели ее в искусственную кому. Сама артистка на странице в Instagram до этого сообщала, что тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.