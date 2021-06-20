Стало известно о ходе лечения погруженной в кому певицы МакSим

PR-менеджер российской певицы MакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская в беседе со «Звездой» рассказала о состоянии артистки. Ранее врачи ввели ее в искусственную кому.

«Пока без изменений. В медикаментозном сне. Ее оснащают кислородом на данный момент. Снижают процент поражения. Легкие промывают», - сказала она.

Накануне стало известно, что 38-летнюю артистку ввели в медикаментозный сон. Сама MaкSим на странице в Instagram ранее сообщала, что тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.