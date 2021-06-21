Чиновников Подмосковья не пустят в Дом правительства без прохождения вакцинации

Подмосковные чиновники, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, не будут допущены в Дом правительства. Об этом сообщается в Telegram-канале «360tv» со ссылкой на заявление министра здравоохранения Московской области.

«Мы начали с себя. Практически с сегодняшнего дня заблокировали вход в здание правительства для государственных гражданских служащих и иных работников, которые не привились или болели более чем 6 месяцев назад», - говорится в сообщении.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что сотрудника, который не прошел обязательную вакцинацию, можно отстранить от работы без сохранения зарплаты.