В Тобольске нашли череп доисторического носорога
Жители Тобольска выловили в реке череп доисторического носорога.
© Фото: Криминальный Тобольск, ВКонтакте
Жители Тобольска в Тюменской области сообщили о находке черепа доисторического шерстистого носорога. По словам одного из жителей, кости выловили в реке Тура. Как считает эксперт, подобные находки не являются чем-то уникальным - в области ежегодно находят кости древних животных.
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика