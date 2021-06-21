В России проведут повторную вакцинацию для борьбы с индийским штаммом COVID-19

В России проведут повторную вакцинацию для борьбы с индийским штаммом коронавируса для граждан, чей уровень антител стал недостаточным.

Отмечается, что прививку будут делать даже беременным женщинам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, когда начнется спад заболеваемости COVID-19. По его словам, пик заболеваемости на территории России будет достигнут в ближайшие три недели. В дальнейшем, примерно через два месяца, последует спал распространения заболевания.

Согласно обновленным данным оперативного штаба, число случаев заболеваемости коронавирусом в стране за последние сутки выросло на 17 378.