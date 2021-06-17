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Белоруссия, Украина и СВПД: Лавров провел переговоры с главой МИД Британии

Иван Линдеманн
19:47 17.06.2021
Стороны обсудили несколько наиболее важных вопросов, связанных с мировой повесткой, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Белоруссия, Украина и СВПД: Лавров провел переговоры с главой МИД Британии
© Фото: MFA Russia, via Globallookpress
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Глава МИД России Сергей Лавров встретился со своим британским коллегой Домиником Раабом. Стороны обсудили несколько наиболее важных вопросов, связанных с мировой повесткой, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«С российской стороны была подчеркнута важность отказа британских официальных лиц от необоснованных, не подкрепленных ни единым фактом обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге, безальтернативность возвращения Лондона в русло уважительного и равноправного общения», - сказано в заявлении МИД РФ.

Лавров и Рааб обменялись мнениями по поводу пандемии коронавируса и коснулись темы СВПД. Также министры обсудили ситуацию вокруг Украины и Белоруссии. При обсуждении белорусской тематики Лавров напомнил о необходимости отказа от вмешательства в дела республики.

В ходе беседы глава МИД РФ призвал Лондон взаимно «разгрести завалы» в дипломатических отношениях между странами.  В ведомстве также подчеркнули, что ответственность за неудовлетворительное состояние двусторонних отношений лежит на Великобритании.

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