Белоруссия, Украина и СВПД: Лавров провел переговоры с главой МИД Британии

Глава МИД России Сергей Лавров встретился со своим британским коллегой Домиником Раабом. Стороны обсудили несколько наиболее важных вопросов, связанных с мировой повесткой, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«С российской стороны была подчеркнута важность отказа британских официальных лиц от необоснованных, не подкрепленных ни единым фактом обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге, безальтернативность возвращения Лондона в русло уважительного и равноправного общения», - сказано в заявлении МИД РФ.

Лавров и Рааб обменялись мнениями по поводу пандемии коронавируса и коснулись темы СВПД. Также министры обсудили ситуацию вокруг Украины и Белоруссии. При обсуждении белорусской тематики Лавров напомнил о необходимости отказа от вмешательства в дела республики.

В ходе беседы глава МИД РФ призвал Лондон взаимно «разгрести завалы» в дипломатических отношениях между странами. В ведомстве также подчеркнули, что ответственность за неудовлетворительное состояние двусторонних отношений лежит на Великобритании.