Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Третий раз подряд: жара в Санкт-Петербурге снова побила температурный рекорд

Светлана Иванова
14:28 21.06.2021
При этом в субботу, 19 июня, в Северной столице суточный рекорд максимальной температуры превысил показатели, державшиеся на протяжении 116 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Третий летний рекорд максимальной температуры воздуха зафиксирован в Санкт-Петербурге. По данным специалистов центра погоды «Фобос», в понедельник, 21 июня, в Северной столице столбики термометра поднялись до отметки в +31,3 градуса. Этот показатель на 0,9 градуса превышает данные предыдущего максимального значения, которое наблюдалось в 2006 году.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус уточнил в соцсетях, что уточнения максимального значения стоит ждать к концу дня, поскольку вероятно дальнейшее повышение температуры.

При этом ранее, в субботу, 19 июня, в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, установленный еще 116 лет назад. Тогда температура поднималась до +29,9°С. В воскресенье, 20 июня, температурные показатели снова стали аномально высокими: в 12 часов столбики термометров в городе поднялись до отметки плюс 30,6 градуса, что на 0,4 градуса выше, чем было в этот день в 2006 году.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько лет жителям Северной столицы стоит быть готовым еще к нескольким температурным рекордам. От изнуряющей жары петербуржцы спасаются, принимая водные процедуры. Хотя официально в этом году Роспотребнадзор не признал ни один из пляжей города пригодным для купания.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:09 Спорт
Видео
«У нас больше шансов, чем у Дании»: эксперт предрек победу сборной России в Копенгагене
14:16 Армия
Видео
В Минобороны разработают единые подходы к обучению войск с учетом опыта локальных конфликтов
13:32 В стране и мире
Видео
Путин поблагодарил депутатов Госдумы седьмого созыва за работу на высоком уровне
11:50 Спорт
Организаторы Олимпиады в Токио установили лимит в десять тысяч зрителей
09:46 Армия
Поступающим в военные вузы в 2021 году не нужно будет выезжать за пределы своего региона
Популярное
Видео
Тема номер один: как на Украине оценивают итоги исторического саммита Путина и Байдена
Эксперт назвал самые опасные упражнения в тренажерном зале
В Роскачестве рассказали, чем жара опасна для гаджетов
Видео
В Нижнем Новгороде заметили древнерусскую ладью «Змей Горыныч»
Видео
«Извиняйся на коленях»: полиция проверяет случай унижения ребенка женщиной в Красноярске
Ученые перечислили признаки «алкогольного Альцгеймера»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.