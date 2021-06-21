Третий раз подряд: жара в Санкт-Петербурге снова побила температурный рекорд

Третий летний рекорд максимальной температуры воздуха зафиксирован в Санкт-Петербурге. По данным специалистов центра погоды «Фобос», в понедельник, 21 июня, в Северной столице столбики термометра поднялись до отметки в +31,3 градуса. Этот показатель на 0,9 градуса превышает данные предыдущего максимального значения, которое наблюдалось в 2006 году.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус уточнил в соцсетях, что уточнения максимального значения стоит ждать к концу дня, поскольку вероятно дальнейшее повышение температуры.

При этом ранее, в субботу, 19 июня, в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, установленный еще 116 лет назад. Тогда температура поднималась до +29,9°С. В воскресенье, 20 июня, температурные показатели снова стали аномально высокими: в 12 часов столбики термометров в городе поднялись до отметки плюс 30,6 градуса, что на 0,4 градуса выше, чем было в этот день в 2006 году.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько лет жителям Северной столицы стоит быть готовым еще к нескольким температурным рекордам. От изнуряющей жары петербуржцы спасаются, принимая водные процедуры. Хотя официально в этом году Роспотребнадзор не признал ни один из пляжей города пригодным для купания.