Беглов оценил ситуацию с COVID-19 в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса на территории города. По его словам, ситуация непростая, но в то же время поддается контролю.

«У нас есть резерв в 2500 коек для лечения пациентов с СOVID-19», - приводятся слова Беглова в сообщении, опубликованном на сайте местных властей.

Политик принял участие в заседании Координационного совета при российском правительстве по борьбе с распространением COVID-19 на территории России. В мероприятии принял участие премьер-министр страны Михаил Мишустин.

На данный момент в Петербурге развернуто 8815 коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом.

Накануне стало известно, что власти Санкт-Петербурга приняли решение ужесточить ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В частности, постановлением приостанавливается работа детских развлекательных комнат, фуд-кортов, фитнес-центров, кинотеатров и океанариумов.