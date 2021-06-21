Названы несовместимые с творогом продукты

Некоторым людям следует с осторожностью употреблять творог в сочетании со сладкими продуктами, включая варенье, мед и переспелые бананы. Об этом рассказал специалист по снижению веса Павел Исанбаев. Как уточнил эксперт в комментарии РИА Новости, этой рекомендации стоит придерживаться тем, кто страдает от проблем с повышенным уровнем сахара.

«Тем, у кого есть проблемы с повышенным уровнем сахара, не следует сочетать творог с простыми углеводами: например, вареньем, медом, переспелыми бананами», — указал Исанбаев.

В целом, по мнению специалиста, творог сочетается с любыми продуктами, однако с некоторой пищей усвоение питательных веществ происходит быстрее.

«Большое количество белка вызывает выраженный инсулиновый ответ. Это означает, что организм усваивает питательные вещества быстрее. Добавление жира к белку инсулиновый ответ снижает», - объяснил эксперт.

Исанбаев посоветовал включать творог в рацион, добавляя зелень, болгарский перец или отдавать предпочтение продукту с более высокой жирностью — хотя бы 5%. Еще один способ снизить инсулиновый ответ - съесть перед творогом порцию содержащих клетчатку овощей, например, капусты или зелени.