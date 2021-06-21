ВМС США вызвали землетрясение взрывом бомбы

Военно-морские силы США в ходе испытаний в Атлантическом океане взорвали бомбу. В результате эксперимента произошло землетрясение силой 3,9 балла. Об этом пишет Daily Star.

Вес взрывного устройства составил более 18 тонн. Бомбу взорвали в 160 километрах от побережья Флориды, целью испытаний явилась проверка воздействия взрыва на окружающие корабли.

Для этого бомбу сброшенное в океан взрывное устройство взорвали под водой. Рядом с местом взрыва в этом время располагался авианосец. Задачей военных было определить, насколько корабль устойчив к действию взрывной волны и будет ли способен продолжать потенциальный бой.

В момент эксперимента геологическая служба США зафиксировала землетрясение силой 3,9 балла. При этом, как заверили ВМС США, никаких негативных последствий взрыв и вызванное им землетрясение не понесли.

Согласно данным издания, военные заверили, что при проведении эксперимента брали во внимание воздействие на окружающую среду, а также особенности миграции морских обитателей района.