Путин поручил Шойгу помочь в ликвидации последствий ливней в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу привлечь необходимые силы и средства для помощи в ликвидации последствий наводнений в Крыму, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня президент дал поручение министру обороны Шойгу привлечь необходимые силы и средства, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий этих самых наводнений в Ялте и в других районах Крыма, где это требуется», - сказал представитель Кремля.

В Крыму выпали обильные осадки, затопившие сотни жилых домов, зданий и автомобилей. Помимо этого люди остались без электричества и питьевой воды. Стихия затронула Керчь, Ялту, Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

Для оказания помощи жителям полуострова были задействованы военнослужащие Черноморского флота. Они осуществляют подвоз питьевой воды и продуктов, расчищают завалы, помогают в очистке домовладений и перевозке личных вещей жителей. Ранее с просьбой об оказании помощи к командованию Черноморского флота обратилось руководство Крыма.