В Саратове аттракцион с людьми завис в воздухе

В городском парке «Лукоморье» в Саратове завис аттракцион «Камикадзе» вместе с людьми в воздухе. Очевидцы поделились видео в Сети.

На кадрах видно, как аттракцион повис в воздухе вместе с людьми. Они провисели вниз головой, по словам очевидцев, пять-семь минут. На видео слышны крики.

Ранее в парке развлечений на Крестовском острове в Санкт-Петербурге работающий аттракцион сбил сотрудника. По словам представителя администрации, причиной инцидента стало несоблюдение сотрудником техники безопасности.