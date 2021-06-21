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Ночью МГУ светился красным цветом из-за репетиции к 80-летию начала ВОВ

Кира Карон
11:45 21.06.2021
Московский университет загорелся красным цветом.
© Видео: @Новости Москвы, Telegram © Фото: @Новости Москвы, Telegram
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова ночью светился красным, так как проходила репетиция акции к 80-летию начала ВОВ.

День памяти и скорби 22 июня 2021 года - это 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны.

Ранее Владимир Путин написал материал, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Статью президента РФ опубликуют в одном из ведущих немецких СМИ.

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