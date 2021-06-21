В стране и мире Ночью МГУ светился красным цветом из-за репетиции к 80-летию начала ВОВ Кира Карон Московский университет загорелся красным цветом. © Видео: @Новости Москвы, Telegram © Фото: @Новости Москвы, Telegram Читайте нас на: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова ночью светился красным, так как проходила репетиция акции к 80-летию начала ВОВ. День памяти и скорби 22 июня 2021 года - это 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Ранее Владимир Путин написал материал, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Статью президента РФ опубликуют в одном из ведущих немецких СМИ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика