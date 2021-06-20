Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Владимир Путин написал материал, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Статью президента РФ опубликуют в одном из ведущих немецких СМИ. Об этом сообщалось в программе «Москва. Кремль. Путин».

Также стало известно, что 22 июня, в День памяти и скорби, глава государства почтит память павших в годы войны, возложив цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Кроме того, планируется, что российский лидер выступит с речью.