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Петиция за отмену летних Олимпийских игр в Токио собрала свыше 400 тысяч подписей

Валентина Пескова
11:15 27.05.2021
В правительстве Японии имеется неоднозначная позиция в отношении проведения Олимпийских игр, так как в стране все еще наблюдается довольно сложная ситуация в борьбе с COVID-19.
Петиция за отмену летних Олимпийских игр в Токио собрала свыше 400 тысяч подписей
© Фото: Stanislav Kogiku, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Петицию на платформе Change.org против проведения Олимпийских игр в Токио подписали уже более 400 тысяч пользователей. Сбор подписей организовал 5 мая один из политических и общественных деятелей Японии Кэндзи Уцуномия.

Подписавшие петицию граждане придерживаются мнения, что власти страны и японской столицы пытаются насильно провести Олимпийские игры в то время, когда и в Токио, и в других регионах страны еще бушует пандемия COVID-19.

«Начатая в конце прошлого года вакцинация на сегодняшний день продвигается лишь в части регионов Европы и США и пока не стала решающим фактором, способным остановить распространение заболевания», - говорится в петиции.

В петиции, адресованной руководству Олимпийских игр, начиная с президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и заканчивая главой оргкомитета Игр-2020 Сэйко Хасимото с губернатором Токио Юрико Коикэ, отмечается, что в столице Японии наблюдается острая нехватка кадров медицинского персонала.

«Ситуация только усугубится, если часть людских ресурсов будет направлена на обеспечение медицинского сопровождения, проведения анализов и контроля за здоровьем спортсменов и сопровождающих лиц», - пишут авторы прошения об отмене Игр.

Летние Олимпийские игры - 2020 должны были пройти в японской столице с 24 июля по 9 августа, однако из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год. В связи с угрозой распространения COVID-19 было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей.

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