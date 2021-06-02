Сбежавшего с заседания суда в Москве объявили в розыск

Басманный суд Москвы повторно перенес слушания по делу Антона Бережного, обвиняемого в убийстве мужчины на Курском вокзале в 2019 году. Причиной стало то, что россиянин не явился на заседание.

«Судебное заседание в отношении Антона Бережного отложено ввиду неявки подсудимого в судебное заседание! Следующее судебное заседание состоится 9 июня в 9.30», - рассказала «Звезде» пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

Она добавила, что постановлением суда Бережной объявлен в розыск.

Накануне после прений сторон мужчина выступил в суде с последним словом и ушел на перерыв. С него Бережной так и не вернулся. Поисками беглеца занялась полиция.

Мужчину повторно судят за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего. Летом 2019 года у Курского вокзала Бережной напал на двух человек. Один из молодых людей погиб.