В Басманном суде прокомментировали сообщения о сбежавшем во время заседания подсудимом

Басманный суд прокомментировал «Звезде» сообщения СМИ о том, что во время перерыва сбежал россиянин Антон Бережной, обвиняемый в убийстве мужчины на Курском вокзале в 2019 году.

Ранее поступила информация о том, что после прений сторон мужчина выступил в суде с последним словом и ушел на перерыв. С него Бережной так и не вернулся. Поисками беглеца занялась полиция. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Судебное заседание в отношении Антона Бережного отложено ввиду неявки подсудимого после перерыва в судебном заседании. В отсутствие присяжных председательствующим вынесено постановление о приводе подсудимого на 2 июня», - рассказали представители Басманного суда.

Также уточняется, что мера пресечения в отношении Антона Бережного не избиралась.

Напомним, мужчину повторно судят за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего. Летом 2019 года у Курского вокзала Бережной напал на двух человек. Один из молодых людей погиб.

В феврале 2020 года присяжные оправдали Бережного, однако после общественного резонанса приговор отменили и дело отправили на новое рассмотрение.