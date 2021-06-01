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В Басманном суде прокомментировали сообщения о сбежавшем во время заседания подсудимом

Виктория Ивашечкина
15:06 01.06.2021
Уточняется, что мера пресечения в отношении Антона Бережного не избиралась.
В Басманном суде прокомментировали сообщения о сбежавшем во время заседания подсудимом
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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Басманный суд прокомментировал «Звезде» сообщения СМИ о том, что во время перерыва сбежал россиянин Антон Бережной, обвиняемый в убийстве мужчины на Курском вокзале в 2019 году.

Ранее поступила информация о том, что после прений сторон мужчина выступил в суде с последним словом и ушел на перерыв. С него Бережной так и не вернулся. Поисками беглеца занялась полиция. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Судебное заседание в отношении Антона Бережного отложено ввиду неявки подсудимого после перерыва в судебном заседании. В отсутствие присяжных председательствующим вынесено постановление о приводе подсудимого на 2 июня», - рассказали представители Басманного суда.

Также уточняется, что мера пресечения в отношении Антона Бережного не избиралась.

Напомним, мужчину повторно судят за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть пострадавшего. Летом 2019 года у Курского вокзала Бережной напал на двух человек. Один из молодых людей погиб.

В феврале 2020 года присяжные оправдали Бережного, однако после общественного резонанса приговор отменили и дело отправили на новое рассмотрение.

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