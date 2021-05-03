Диетолог рассказала о пищевом допинге для мозга

Активизировать или улучшить работу головного мозга особой диетой очень сложно. Такого мнения придерживается диетолог Екатерина Александрова. В беседе со «Звездой» она оценила действие традиционных пищевых стимуляторов на мозг и объяснила принцип их действия.

«Этот очень сложный вопрос. В общем и целом Омега-3 улучшает интеллект ребенка, если мама в период беременности употребляет соответствующие блюда. Йодсодержащие продукты, которые улучшают работу щитовидной железы. Опять же, если говорить о голове, то это больше касается детей», - рассказала Александрова.

Хорошим «топливом» является шоколад, причем не только горький, отметила она. Все дело в большом количестве сахара, который попадая в кровь разгоняет работу мозга.

«Шоколад содержит в себе большое количество сахара и если организму нужна немедленная вспышка активности, в том числе мозговой, то сладкий шоколад может активизировать работу мозга. Но это разовая акция», - добавила диетолог.

А вот при шуме в ушах, который в медицине носит название тиннитус, необходимо обращаться к врачам, а не экспериментировать с рационом. Ранее врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин предположил, то шум в ушах может быть предвестником опасных заболеваний.

Специалист отметил, что данный симптом может появиться после перенесенной черепно-мозговой травмы или возникнуть при опухоли головного мозга или шеи. Кроме того, шум порой сопровождает сахарный диабет, шейный остеохондроз, атеросклероз сосудов, повреждение барабанной перепонки или хронические болезни зубов и органов из разряда ухо-горло-нос.