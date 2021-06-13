Депутат Госдумы назвала способ снизить цены на товары на 20%

Цены на товары в России могут снизиться на 20%, если отменить налог на добавленную стоимость. Об этом заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя.

«Тогда, конечно, покупательская способность будет гораздо выше и, может, товара будет больше покупаться. И производство немножко воспрянет», — обратила внимание депутат.

Ганзя подчеркнула, что считает НДС вредным и выступает в пользу его отмены - операции с ним администрировать очень сложно, однако он приносит в бюджет значительные доходы.

Ранее в марте в России был введен постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги.