Совет Федерации освободил Меня от должности аудитора Счетной палаты

Совет Федерации досрочно освободил Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты в связи с его заявлением об отставке. Накануне профильный Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам поддержал увольнение Меня. Также было принято решение рекомендовать президенту России Владимиру Путину назначить вместо него первого вице-президента Центра стратегических разработок Наталью Трунову.

Ранее Михаила Меня подозревали в растрате бюджетных средств. Его задержали в ноябре 2020 года по подозрению в присвоении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области. По версии следствия, в 2011 году, являясь губернатором, Мень организовал преступную группу с целью хищения денег, выделенных в качестве кредита для поддержки региона. Позднее Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в связи с истечением срока давности.