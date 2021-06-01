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Совфед получил представление Путина об освобождении Меня от должности аудитора Счетной палаты

Иван Линдеманн
12:07 01.06.2021
Данный вопрос Совет Федерации рассмотрит в среду, 2 июня.
Совфед получил представление Путина об освобождении Меня от должности аудитора Счетной палаты
© Фото: mikhail.menn, Facebook
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В Совет Федерации поступило представление президента России о досрочном освобождении Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты. Об этом сообщил полпред президента в СФ Артур Муравьев.

«Вношу в Совет Федерации представление о досрочном освобождении Меня Михаила Александровича от должности аудитора Счетной палаты РФ в связи с его заявлением об отставке. Президент Российской Федерации Владимир Путин», - зачитал Муравьев документ.

Данный вопрос Совет Федерации рассмотрит в среду, 2 июня.

Напомним, что ранее Михаила Меня подозревали в растрате бюджетных средств. По версии следствия, в 2011 году, являясь губернатором Ивановской области, Мень организовал преступную группу с целью хищения денег, выделенных в качестве кредита для поддержки региона. Позднее Тверской суд Москвы прекратил уголовное дело в связи с истечением срока давности.

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