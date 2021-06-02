Совфед одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу

Совет Федерации одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу. Это произошло на заседании в среду, 2 июня. Решение было принято единогласно - проголосовали 152 сенатора.

Ранее закон о денонсации документа приняла Госдума.

В ноябре 2020 года США официально вышли из ДОН. В Вашингтоне заявили, что приняли такое решение из-за того, что Москва якобы нарушала ряд положений ДОН. В январе 2021 года в министерстве иностранных дел России рассказали о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств ОБСЕ. Россия ратифицировала документ 26 мая 2001 года. Согласно правилам, участники ДОН могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.