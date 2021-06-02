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Lufthansa отменила рейсы в Москву и Петербург

Иван Линдеманн
10:48 02.06.2021
В компании заявили, что это разовый случай.
Lufthansa отменила рейсы в Москву и Петербург
© Фото: pexels.com
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Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила рейсы из Франкфурта в Москву, Санкт-Петербург и обратно. Они были запланированы на 2 июня. В компании заявили, что это разовый случай.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика, причиной отмены стало то, что авиакомпания не получила разрешение со стороны компетентных ведомств. Каких именно, не уточняется.

Напомним, ранее Lufthansa получила разрешение от российской стороны на полеты в Москву и Санкт-Петербург по альтернативному маршруту в обход Белоруссии.

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