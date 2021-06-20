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СМИ: посол РФ Антонов может вернуться в США 20 июня

Ян Брацкий
08:27 20.06.2021
Посол Анатолий Антонов был отозван из Вашингтона в Москву в конце марта для консультаций.
СМИ: посол РФ Антонов может вернуться в США 20 июня
© Фото: РИА Новости
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Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов уже сегодня может отправиться в Вашингтон. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

«Посол отправится в США в воскресенье и утром в понедельник, 21 июня, уже будет на рабочем месте», - сказал собеседник агентства.

Антонов был отозван в Москву в конце марта, после того, как российско-американские отношения обострились после резонансного интервью главы Белого дома Джо Байдена. Президент США допустил несколько резких выражений в адрес России и ее президента Владимира Путина. Американского посла Джона Салливана тогда также отозвали из Москвы для консультаций.

Урегулировать ситуацию главам двух держав удалось 16 июня на саммите в Женеве. Путин и Байден около пяти часов вели переговоры и обсудили широкий круг вопросов, в том числе и возвращение послов на свои рабочие места. По мнению политологов, этот шаг может стать началом нормализации отношений.

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