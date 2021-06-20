Июньское пекло: синоптик рассказал о продолжительности московской жары

Сильная жара с рекордно высокими температурами до 35 градусов простоит в Москве как минимум до конца следующей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Погода будет супержаркая, и эта жара будет длительной. До конца недели следующей не видно никаких поводов для ослабления жары», - сказал он ТАСС.

По словам Вильфанда, в воскресенье будет 30-32 градуса, в понедельник - 31-33, во вторник - 33-35. Температурный фон 29-35 градусов продержится в столице до конца недели, он на 7-9 градусов выше нормы, уточнил метеоролог.

Вильфанд добавил, что каждый день грядущей недели можно ожидать температурных рекордов. Например, рекорд для 20 июня составляет 31,1 градуса, для 22 июня - 31,8 градуса, а в этом году ожидается 33-35 градусов.

Ранее москвичам рассказали, как пережить сильную жару. Так, чтобы дома было прохладнее, можно завесить окна и балкон влажными простынями.