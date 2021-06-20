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МИД РФ: российские вакцины от COVID-19 доставлены в дипмиссии более чем в 80 странах

Роман Захаров
08:30 20.06.2021
Доставка вакцин в дипломатические представительства началась сразу после того, как вышло указание президента РФ Владимира Путина об общегражданской вакцинации.
МИД РФ: российские вакцины от COVID-19 доставлены в дипмиссии более чем в 80 странах
© Фото: Saman Abesiriwardana, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российские вакцины от COVID-19 доставлены в российские диппредставительства в 82 странах, привиты около 80% сотрудников загранучреждений. Об этом рассказала начальник Отдела лечебно-оздоровительного обеспечения Управления делами (департамента) МИД РФ Алина Косаченко.

«Мы доставили вакцины в 82 страны на сегодняшний день», - объяснила она в беседе с РИА Новости.

Косаченко добавила, что доставка вакцин в дипломатические представительства началась сразу после того, как вышло указание президента РФ Владимира Путина об общегражданской вакцинации, то есть - в марте этого года.

«Провакцинированы порядка 80% сотрудников диппредставительств. Это колоссальная работа... Сейчас осталось практически мало стран, куда еще не увезли вакцину. Мы продолжаем эту работу, но, думаю, скоро закончим», - подчеркнула она.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против новой коронавирусной инфекции «Спутник V» в августе прошлого года. Препарат был разработан специалистами НИЦ имени Гамалеи при содействии Минобороны РФ.

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