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В МИД РФ подтвердили продолжение работы над мировым признанием «Спутник V»

Виктория Ивашечкина
23:25 17.06.2021
В настоящее время российский препарат одобрен в 67 странах.
В МИД РФ подтвердили продолжение работы над мировым признанием «Спутник V»
© Фото: Carol Smiljan, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что над международным признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V» идет работа.

«Над этим работают... А как же, безусловно», - сказала она в интервью RTVI

В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19 «Спутник V». Она была разработана НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. В настоящее время препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 млрд человек.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» попадет в оборот уже через полторы недели. По словам главы ведомства, данный препарат будет использоваться в том числе для ревакцинации – повторной прививки на фоне снижения титров антител.

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