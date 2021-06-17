В МИД РФ подтвердили продолжение работы над мировым признанием «Спутник V»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что над международным признанием российской вакцины от коронавируса «Спутник V» идет работа.
«Над этим работают... А как же, безусловно», - сказала она в интервью RTVI.
В августе 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19 «Спутник V». Она была разработана НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ. В настоящее время препарат одобрен в 67 странах с общим населением более 3,4 млрд человек.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» попадет в оборот уже через полторы недели. По словам главы ведомства, данный препарат будет использоваться в том числе для ревакцинации – повторной прививки на фоне снижения титров антител.