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В МИД РФ допустили возвращение послов России и США в дипмиссии после встречи Путина и Байдена

Анна Касаткина
03:50 15.06.2021
По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, это было бы важным сигналом к началу новой страницы российско-американских отношений.
В МИД РФ допустили возвращение послов России и США в дипмиссии после встречи Путина и Байдена
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Послы России и Соединенных Штатов могут вернуться в дипмиссии после предстоящей встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом в интервью «Известиям» сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я допускаю, что одним из результатов будет решение лидеров о том, что послы возвращаются и приступают к реализации понимания или договоренностей, которые на саммите будут достигнуты», - сказал он.

По словам Рябкова, это было бы важным сигналом к тому, что начинается новая страница российско-американских отношений. При этом масштабных и далекоидущих прорывов ожидает «несколько наивно», считает собеседник издания. Он отметил, что необходимо создать хотя бы базу для дальнейшего движения.

«Наше руководство именно из этого исходит, когда дает инструкции, когда мы готовим материалы и в контакте с американцами отрабатываем моменты необходимые для, как мы надеемся, успешного проведения саммита», - добавил Рябков.

Посол США Джон Салливан покинул Москву в апреле и отправился в Вашингтон для консультаций с Белым домом относительно дальнейшего выстраивания отношений с странами. В этом же месяце на родину на фоне резкого ухудшения двусторонних отношений вернулся посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве в среду, 16 июня. Ранее российский лидер рассказал о темах, которые он хотел бы затронуть в беседе с американским коллегой.

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