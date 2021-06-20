Военные инженеры назвали самый длинный в мире заплыв на понтонах

Патриотическая акция «Сплав Памяти» военных инженеров ВС РФ является уникальной по своей протяженности. В эфире «Военной приемки» командир понтонного батальона понтонно-мостовой бригады инженерных войск ВС РФ Алексей Ратный заявил, что общая длина четырех маршрутов понтонов, плывущих в Волгоград, составляет 5000 километров.

«В данном случае именно наш паром проходит дистанцию 1840 км, а в общей сложности, все 4 парома, выдвинувшиеся навстречу в город–герой Волгоград, их общая протяженность маршрута составляет 5000 км», - рассказал командир одного из маршрутов.

По словам Алексея Ратного, такие длинные заплывы на понтонах не совершались даже во времена Великой Отечественной войны, в этом их убедили разговоры с ветеранами и свидетелей переправ тех лет.

«До этого, во время войны таких маршрутов не было. Это мы специально узнавали, встречались с ветеранами. Управление начальника инженерных войск решило проверить способности подразделений инженерных войск, нашу стойкость и соответственно, готовность техники к перегрузкам, которые она испытывает в данном переходе», - объяснил представитель инженерных войск ВС РФ.

Акция «Сплав Памяти» - понтонный переход по рекам в Волгоград, посвященный памяти 80-летия начала Великой Отечественной войны. Ее завершение состоится в Волгоградском водохранилище 22 июня, где сойдутся военные инженеры трех округов - Западного, Южного и Центрального. По словам военнослужащих, впервые в истории нашей страны и в мировой истории, паромы с понтонами проходят такой длинный маршрут.