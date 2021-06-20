Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Военные инженеры назвали самый длинный в мире заплыв на понтонах

Владимир Расходчиков
10:21 20.06.2021
Понтонный переход по рекам в Волгоград является не только патриотической акцией, но и проверкой на прочность российских инженерных войск.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Патриотическая акция «Сплав Памяти» военных инженеров ВС РФ является уникальной по своей протяженности. В эфире «Военной приемки» командир понтонного батальона понтонно-мостовой бригады инженерных войск ВС РФ Алексей Ратный заявил, что общая длина четырех маршрутов понтонов, плывущих в Волгоград, составляет 5000 километров.

«В данном случае именно наш паром проходит дистанцию 1840 км, а в общей сложности, все 4 парома, выдвинувшиеся навстречу в город–герой Волгоград, их общая протяженность маршрута составляет 5000 км», - рассказал командир одного из маршрутов.

По словам Алексея Ратного, такие длинные заплывы на понтонах не совершались даже во времена Великой Отечественной войны, в этом их убедили разговоры с ветеранами и свидетелей переправ тех лет.

«До этого, во время войны таких маршрутов не было. Это мы специально узнавали, встречались с ветеранами. Управление начальника инженерных войск решило проверить способности подразделений инженерных войск, нашу стойкость и соответственно, готовность техники к перегрузкам, которые она испытывает в данном переходе», - объяснил представитель инженерных войск ВС РФ.

Акция «Сплав Памяти» - понтонный переход по рекам в Волгоград, посвященный памяти 80-летия начала Великой Отечественной войны. Ее завершение состоится в Волгоградском водохранилище 22 июня, где сойдутся военные инженеры трех округов - Западного, Южного и Центрального. По словам военнослужащих, впервые в истории нашей страны и в мировой истории, паромы с понтонами проходят такой длинный маршрут. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:34 Вопросы истории
Видео
В НАТО извинились: как у СССР был украден секрет быстрого развертывания понтонов
10:36 В стране и мире
Видео
«Приехали и помогают»: житель Керчи рассказал, как моряки ЧФ спасают подтопленный город
09:09 В стране и мире
Посол РФ Антонов раскрыл свои планы после возвращения в США
23:00 В стране и мире
В Минтруде разъяснили, в каких случаях можно отстранить от работы за отказ в вакцинации
00:18 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о внедрении новой модели оплаты труда медработникам в РФ
Популярное
Ученые перечислили признаки «алкогольного Альцгеймера»
Видео
Пловец из ГДР: новосибирский тренер рассказал о юношестве лидера Rammstein
Сборная России по футболу опубликовала видео в поддержку певицы МакSим
Видео
Клуб Gazgolder могут закрыть из-за антиковидных нарушений
Видео
Реки на улицах и эвакуация крокодилов: что происходит в Ялте после обрушившегося на город ливня
Лед и пламень: Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в регионах России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.