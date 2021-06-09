«Сплав Памяти» военных инженеров ЮВО завершен более чем наполовину

Военные инженеры Южного военного округа совершают патриотическую акцию «Сплав Памяти» - понтонный переход по рекам в Волгоград, посвященный памяти 80-летия начала Великой Отечественной войны.

На данный момент понтонеры преодолели более четырех сотен километров - от Каменска-Шахтинского до станицы Романовской близ Волгодонска. Следующие большие остановки - Пятиморск и Волгоград.

На местах стоянок военные инженеры покажут местным жителям выставку современного вооружения и военной техники. Кроме того, можно будет взойти на сами паромы и посмотреть, что там находится. Помимо этого, в программах стоянок есть и выступления артистов и художественных коллективов.

Завершение «Сплава Памяти» состоится в Волгоградском водохранилище 22 июня - там сойдутся военные инженеры трех округов - Западного, Южного и Центрального.