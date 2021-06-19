Певицу МакSим ввели в искусственную кому

PR-менеджер российской певицы MакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская в беседе со «Звездой» сообщила, что ее ввели в медикаментозный сон. Ранее артистка была госпитализирована с пневмонией.

«Да, у нее состояние ухудшилось, поэтому доктором было принято решение перевести ее на ИВЛ. В этом нет ничего страшного, ИВЛ - не приговор, это эффективный метод лечения чтобы прочистить легкие», - сказала Богушевская.

Сама MaкSим на странице в Instagram ранее сообщала, что тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат.