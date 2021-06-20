Эксперт дал советы по правильному отдыху

Находясь в отпуске лучше придерживаться привычного режима дня, труда и отдыха. В противном случае, после выхода на работу можно почувствовать недомогание, предупредил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Отпуск - это возможность укрепить здоровье. Полноценный сон, сбалансированное питание - условие для восстановления сил. Кроме того, если выйти из привычного режима, то обратный путь более долгий, и на работе после такого отдыха вы будете себя чувствовать разбитым. Обязательно нужно придерживаться привычного режима бодрствования и отдыха», - рассказал Тяжельников в беседе с РИА Новости.

Этим летом десятки тысячи россиян планируют отправиться в отпуск. После заявленного ранее возобновления авиасообщения с рядом стран, желающие улететь на море создали ажиотажный спрос на путевки. Туроператоры с трудом справляются с нагрузкой.

Дело в том, что из-за пандемии коронавируса около миллиона туристов не смогли отдохнуть в апреле-мае в одной только Турции и сейчас люди стремятся наверстать упущенное.