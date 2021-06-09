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Врач-диетолог объяснила, как выбрать полезное мороженое

Валентина Пескова
07:26 09.06.2021
Полезный и не очень для здоровья организма десерты отличаются друг от друга по составу и не должны содержать много лишних ингредиентов.
Врач-диетолог объяснила, как выбрать полезное мороженое
© Фото: hristoph Schmidt, dpa, Globallookpress
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Из-за высокого содержания сахара и жиров мороженое не является самым безвредным десертом. Поэтому прежде, чем приобретать этот популярный летний продукт в магазине, нужно изучить его состав на этикетке.

Как предупредила врач-диетолог Елена Соломатина, лучше всего покупать то мороженое, где минимальное количество ингредиентов, - и остановить свой выбор на сорбете.

«Наиболее щадящее мороженое - это сорбет, то есть мороженое, которое сделано только из натурального сока с мякотью. Желательно, чтобы в нем еще и не было сахара», -  цитирует кандидата медицинских наук радио Sputnik.

Помимо количества сахара, нужно обращать внимание и на процент жирности, наибольший из которых содержится в пломбире. При этом диетолог напомнила, что даже самое полезное мороженое может навредить, если его съесть слишком много.

Для здорового человека лимит данного десерта составляет всего одну порцию в день, а людям с некоторыми заболеваниями (от сахарного диабета, лишнего веса или проблем желудочно-кишечного тракта) оно и вовсе противопоказано или запрещено.

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