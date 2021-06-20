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В Аргентине зафиксировали первый случай «черной плесени» после COVID-19

Виктория Ивашечкина
05:32 20.06.2021
Пациенткой оказалась женщина 47-и лет, имеющая сразу несколько диагнозов.
В Аргентине зафиксировали первый случай «черной плесени» после COVID-19
© Фото: depositphotos
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В Минздраве Аргентины сообщили, что в стране официально зафиксировали первый случай мукормикоза, известного как «черная плесень» после COVID-19.

«В Национальную систему надзора за здоровьем поступило первое уведомление о случае мукормикоза, связанном с пациенткой из Формоза», - говорится в отчете Министерства здравоохранения. 

Пациенткой оказалась женщина 47-и лет, имеющая диагнозы артериальной гипертензии, сахарного диабета, а также коронавируса.
В ведомстве отметили, что расследуется еще один вероятный случай мукормикоза, связанный с коронавирусом, у погибшего человека, проживавшего в провинции Буэнос-Айрес.

Ранее сообщалось, что в Индии у пациента, переболевшего коронавирусной инфекцией, обнаружили грибковое заболевание «зеленая плесень». Предполагается, что этот случай является первым в стране.

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