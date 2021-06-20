В Аргентине зафиксировали первый случай «черной плесени» после COVID-19

В Минздраве Аргентины сообщили, что в стране официально зафиксировали первый случай мукормикоза, известного как «черная плесень» после COVID-19.

«В Национальную систему надзора за здоровьем поступило первое уведомление о случае мукормикоза, связанном с пациенткой из Формоза», - говорится в отчете Министерства здравоохранения.

Пациенткой оказалась женщина 47-и лет, имеющая диагнозы артериальной гипертензии, сахарного диабета, а также коронавируса.

В ведомстве отметили, что расследуется еще один вероятный случай мукормикоза, связанный с коронавирусом, у погибшего человека, проживавшего в провинции Буэнос-Айрес.

Ранее сообщалось, что в Индии у пациента, переболевшего коронавирусной инфекцией, обнаружили грибковое заболевание «зеленая плесень». Предполагается, что этот случай является первым в стране.