Две статуи Свободы: ученые оценили размер приближающегося к Земле астероида

Астероид, известный как известный как 441987 (2010 NY65), приблизится к Земле через несколько дней. Его длина составляет 187 метров, что в два раза больше размера статуи Свободы в Нью-Йорке.

Согласно подсчетам NASA, астероид движется со скоростью 13,4 километра в секунду или более 48 000 километров в час. Ближайшей к нашей планете точки он достигнет 25 июня.

Точка сближения находится в более чем в пяти миллионах километров от Земли, однако это достаточно близко, чтобы считать астероид объектом, сближающимся с планетой, уточняет Daily Express.

Ранее специалисты NASA смоделировали сценарий падения крупного астероида на Землю и пришли к неутешительным выводам.