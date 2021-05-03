Учения NASA по подготовке к столкновению Земли с астероидом закончились катастрофой

В настоящее время на Земле нет технологии, которая могла бы помешать потенциальному массивному астероиду разрушить Европу. К такому выводу пришли ученые после недельных испытаний под руководством NASA.

Специалисты рассказали, что катастрофы не удастся избежать даже в том случае, если люди будут знать о приближающемся космическом объекте за полгода.

«Если бы мы столкнулись с таким сценарием в реальной жизни, мы не смогли бы запустить космический корабль в такой короткий срок с текущими возможностями», - заявили участники во время конференции по планетарной обороне, организованной Организацией Объединенных Наций.

Ученые рассказали, что снизить риск от удара астероида, который летит в 35 миллионах километров от Земли, удалось бы только с помощью ядерного оружия. Но при моделировании эффективность ракеты оказалась сомнительной.

В результате эксперты заявили, что единственное, что можно сделать - досрочно эвакуировать пострадавшие районы.