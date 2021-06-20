В Ялте заявили о стабилизации ситуации в регионе после наводнения

Власти Ялты сообщили, что ситуация в регионе, пострадавшем от наводнения, стабилизировалась. По словам главы администрации города Янины Павленко, проблемными остаются только два участка.

«Ситуация в поселке Кореиз связана с огромным потоком воды, который идет не прекращаясь с гор. В районе подтопления частные дома. Вторая ситуация на улице Кривошты/Вергасова», - отметила Павленко в Facebook.

По ее словам, на этой улице речка, которая вышла из берегов, подтапливает многоквартирные дома.

Также глава администрации призвала людей, оказавшихся в зоне подтопления, соглашаться на эвакуацию.

Напомним, циклон обрушился на Крым в четверг. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты. Это вызвало подтопление улиц и домов.

Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заявил, что купание на пляжах Ялты будет запрещено до ликвидации последствий подтоплений.