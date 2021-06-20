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В Ялте заявили о стабилизации ситуации в регионе после наводнения

Виктория Ивашечкина
04:23 20.06.2021
По словам местных властей, проблемными остаются только два участка.
В Ялте заявили о стабилизации ситуации в регионе после наводнения
© Фото: Константин Махальчевский РИА Новости
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Власти Ялты сообщили, что ситуация в регионе, пострадавшем от наводнения, стабилизировалась. По словам главы администрации города Янины Павленко, проблемными остаются только два участка.

«Ситуация в поселке Кореиз связана с огромным потоком воды, который идет не прекращаясь с гор. В районе подтопления частные дома. Вторая ситуация на улице Кривошты/Вергасова», - отметила Павленко в Facebook

По ее словам, на этой улице речка, которая вышла из берегов, подтапливает многоквартирные дома.

Также глава администрации призвала людей, оказавшихся в зоне подтопления, соглашаться на эвакуацию.

Напомним, циклон обрушился на Крым в четверг. Это привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. На следующий день ливни добрались до Ялты. Это вызвало подтопление улиц и домов.

Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко заявил, что купание на пляжах Ялты будет запрещено до ликвидации последствий подтоплений.

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